9 мая в парке Победы: люди начинают собираться

9 мая у Памятника Освободителям в Риге проходят традиционные мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома нацизма. Русский TVNET в течении дня будет вести прямую трансляцию с видеовключениями с места событий.

Несмотря на то, что официально Латвия отмечает международный день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, сегодня, 9 мая, в Парке Победы проходят традиционные мероприятия.

10.05 Мэр Риги Нил Ушаков, представители Рижской думы, депутаты Сейма, волонтеры 9 мая.lv и послы России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Латвии возложили цветы к монументу освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Отдельную благодарность выразили Гарику Сукачеву, который вечером выступит в Парке Победы с концертом.

9.52 Собравшиеся выстроились у ограждения в ожидании церемонии возложения цветов.

FOTO: Русский TVNET

9.32 Постепенно начинаю собираться ветераны, их родственники и представители посольств.

FOTO: Русский TVNET

9.20 Также уже с утра начали работу традиционные палатки, где продают поп-корн, мороженное, жарят шашлык и делают кебаб.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

В 9 часов утра наш корреспондент был на месте событий. Он сообщает, что в парке Победы пока малолюдно, только что начала звучать музыка военных лет, некоторые, судя по всему, решили возложить цветы к Памятнику освободителям перед работой.

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На месте дежурит много представителей муниципальной и государственной полиции, За порядком также следит охранная фирма, дежурят несколько экипажей скорой помощи

План мероприятий:

10:00 - возложение цветов к памятнику Освободителям, после церемонии - концерт;

16:00 - формирование колонны «Бессмертный полк в Риге» и начало шествия к Памятнику Освободителям. С собой запрещается приносить флаги, также запрещены любые политические, коммерческие, партийные и другие символы. Место старта - угол Бульвара Грина и Ранкя Дамбис;

18:00 - концерты на сцене в Парке Победы;

19:00 - минута Молчания;

21:30 - выступление Гарика Сукачева;

22:45 - пятнадцатиминутный салют.

Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить мероприятия, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, а также воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать ограничения в отношении курения.