9 мая в парке Победы: тысячи людей приняли участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая у Памятника Освободителям в Риге проходят традиционные мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома нацизма. Русский TVNET ведет прямую трансляцию с видеовключениями с места событий.

Несмотря на то, что официально Латвия отмечает международный день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, сегодня, 9 мая, в Парке Победы проходят традиционные мероприятия.

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17.45 В настоящее время в парке находятся около 25 тыс. человек.



17.26 По данным полиции, за день в Парке победы задержаны 9 человек, 4 из них - за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

FOTO: Русский TVNET

17.16 Айнис Спрогис, который протестовал в парке с плакатом «Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык», рассказал, что около часа его «мариновали» в полицейской машине, не объясняя причин задержания, однако на видео видно, что позже полицейский сообщил Спрогису, что он задержан, потому что на него поступило заявление. В целом мероприятие в парке Победы проходит спокойно. По подсчетам Госполиции, в нем участвуют около 12 тысяч человек.

16.50 Собравшиеся выпустили в небо белые шары с белыми бумажными журавликами - всего 73

FOTO: Русский TVNET

16.45 Бессмертный полк достиг памятника Освободителям, где тысячи собравшихся приветствовали их криками «Ура!».

По оценкам организаторов, в рядах бессмертного полка прошло более 15 тыс человек.

16.30 В этом году, в отличии от предыдущих, люди перестали приносить с собой советскую символику и российские флаги, также изменён маршрут шествия - колонна лишь в двух местах пресекает проезжую часть, благодаря чему практически удалось избежать транспортных заторов.

FOTO: Русский TVNET

В главе колонны бессмертного полка в этом году выстроили детей и подростков, которые несут белые воздушные шары

FOTO: Русский TVNET

16.10 Колонна участников шествия отправилась по маршруту через ул. Слокас до парка Победы

16.00 Началось шествие «Бессмертный полк». Люди разных возрастов несут в руках портреты воевавших родственников.

FOTO: Русский TVNET

15.43 Начинают собираться участники «бессмертного полка» - в настоящее время несколько сотен человек

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

15.36 Недалёко от места сбора участников бессмертного полка можно встретить такие автомобили с российскими номерами

FOTO: Русский TVNET

15.20 Некоторые пришедшие поют песни, аккомпанируя на принесённых музыкальных инструментах

FOTO: Русский TVNET

15.10 По оценкам полиции, в настоящее время в парке Победы находятся около 12 000 человек. Стражи порядка также отмечают, что за это время были еще двое задержанных - один за хулиганство, второй - за нахождение в общественном месте под воздействием наркотических веществ. Однако, в целом, празднование проходит достаточно спокойно.

15.00 Начинает работу полевая кухня. В меню – просяная каша.

FOTO: Русский TVNET

Некоторые привели своих детей в стилизованных военных нарядах

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

14.54 Собравшиеся охотно фотографируют конную полицию, которая патрулирует парк

FOTO: Русский TVNET

14.45 Концерт продолжается. Наш корреспондент отмечает, что в парке значительно прибавилось народу.

Полиция выдворила еще одного человека из парка Победы.

FOTO: Русский TVNET

13:40 Сразу несколько очевидцев поделились странным наблюдением - в Парке Победы черной пленкой обнесли 100-летнее дерево, на котором совсем недавно были вырезаны латышские орнаменты. На данный момент дерево от пленки уже освобождено.

На вопрос TVNET в Рижской думе ответили, что за комментарием следует обращаться к организаторам мероприятия - обществу «9.may.lv». В социальных сетях гуляет предположение, что дерево спрятали за пленку в целях спасти его от посетителей проходящего в парке мероприятия.

12:20 По информации полиции - в Парке Победы задержаны два человека. Один - за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, второй - за неповиновение представителям правоохранительных органов.

Еще несколько фотографий с места событий:

Около трамвайной остановки «Узварас-булварис» продают гвоздики и нарциссы. Одна гвоздика стоит 70 центов

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

Люди продолжают приезжать в парк, чтобы возложить цветы:

FOTO: Русский TVNET

Организаторы мероприятия продают футболки со своим логотипом:

FOTO: Русский TVNET

10.45 Как сообщает агентство LETA, полиция выдворила из парка Победы по крайней мере трех участников акции протеста и задержала одного из них. Три человека находились в парке с плакатами «Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык»

Эти люди вели себя спокойно и стояли за лентой, ограничивающей место возложения цветов. К одному из них подошел поговорить депутат Рижской думы Вадим Баранник («Согласие»), после чего полиция вывела мужчину из парка.

Затем Баранник подошел к другому протестующему, которого полиция также попросила уйти. Когда мужчина попросил объяснить, почему его просят уйти, полиция за руки вывела его из парка и задержала.

Остальные двое протестующих с плакатом остались в парке.

FOTO: Русский TVNET

10.40 Возложение цветов окончено. Начался концерт. У памятника установлена перегородка - у желающих возложить цветы их принимают активисты общества «9may.lv».

FOTO: Русский TVNET

В парке все спокойно, большинство рижан просто возлагают цветы и отправляются по своим делам. Есть ветераны с орденами и их близкие. Среди возлагающих цветы - много молодых людей.

10:20 Со зцены звучат поздравления от ведущего мероприятия Юрия Кушпело. После его речи заиграл оркестр.

FOTO: Русский TVNET

10.12 Люди возлагают цветы к Памятнику освободителей

10.05 Мэр Риги Нил Ушаков, представители Рижской думы, депутаты Сейма, волонтеры 9 мая.lv и послы России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Латвии возложили цветы к монументу освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Отдельную благодарность выразили Гарику Сукачеву, который вечером выступит в Парке Победы с концертом.

9.52 Собравшиеся выстроились у ограждения в ожидании церемонии возложения цветов.

FOTO: Русский TVNET

9.32 Постепенно начинаю собираться ветераны, их родственники и представители посольств.

FOTO: Русский TVNET

9.20 Также уже с утра начали работу традиционные палатки, где продают поп-корн, мороженное, жарят шашлык и делают кебаб.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

В 9 часов утра наш корреспондент был на месте событий. Он сообщает, что в парке Победы пока малолюдно, только что начала звучать музыка военных лет, некоторые, судя по всему, решили возложить цветы к Памятнику освободителям перед работой.

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На месте дежурит много представителей муниципальной и государственной полиции, За порядком также следит охранная фирма, дежурят несколько экипажей скорой помощи

План мероприятий:

10:00 - возложение цветов к памятнику Освободителям, после церемонии - концерт;

16:00 - формирование колонны «Бессмертный полк в Риге» и начало шествия к Памятнику Освободителям. С собой запрещается приносить флаги, также запрещены любые политические, коммерческие, партийные и другие символы. Место старта - угол Бульвара Грина и Ранкя Дамбис;

18:00 - концерты на сцене в Парке Победы;

19:00 - минута Молчания;

21:30 - выступление Гарика Сукачева;

22:45 - пятнадцатиминутный салют.

Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить мероприятия, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, а также воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать ограничения в отношении курения.