Хроника событий 9 мая в парке Победы в Риге

9 мая у Памятника Освободителям в Риге проходят традиционные мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома нацизма. Русский TVNET ведет прямую трансляцию с видеовключениями с места событий.
Несмотря на то, что официально Латвия отмечает международный день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, сегодня, 9 мая, в Парке Победы проходят традиционные мероприятия.
23.03 Празднование завершается. В целом, как отмечает полиция, День победы в этом году прошел спокойнее, чем в предыдущие
22.55 Начался салют, многотысячная толпа празднующих подхватила знаменитую «Катюшу»
22.52 Концерт закончился
22.13
21.56 Корр. Русского TVNET отмечает, что Пардаугава стоит в пробках. В сторону парка направляются автомобили, люди заполонили тротуары
21.47 Начался концерт российского музыканта Гарика Сукачева, перед концертом выступил мэр Риги Нил Ушаков
21.40 По данным организаторов, парк Победы посетили 150 тыс. человек. «Мероприятия проходят спокойно и позитивно», - сообщили они
21.10 По данным полиции на 21 час задержаны 17 человек, из них 13 - за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, справление нужды в общественном месте, мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка
20.30 9 мая 2018 года в Риге. Как все проходило
20.15 По последним данным полиции за день задержаны 15 человек, одна женщина - за справление естественной нужды в неположенном месте
19.45 Рабочий день закончился и все те, кто не смог посетить парк в течение дня, идут к нему
19.37 Мимо парка Победы прошла группа молодых ребят с государственным флагом в сопровождении двух представителей полиции
19.30 В парке много молодежи и семей с маленькими детьми. Несмотря на жаркую погоду и усталость, в парке еще есть ветераны. В зоне с палатками и едой все столики заняты, однако людей в состоянии сильного опьянения и ведущих себя неподобающим образом нет.
19.10
19.02 Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания
19.00 Людей стало больше: в то время как некоторые проводят время в парке, некоторые устраивают пикники и просто сидят за ограждениями.
18.40 В организованном Латвийским объединением бывших политрепрессированных шествии с целью «напомнить о факте насильственной оккупации балтийских государств СССР» участвуют около 50 человек.
Участники шествия собрались на пл. Стрелниеку, в руках у них были плакаты с надписью «Нет - режиму Гитлера-Сталина!» и другими лозунгами. Среди них были также депутаты Рижской думы от Новой консервативной партии и представители общества «Стражи Отечества».
17.45 В настоящее время в парке находятся около 25 тыс. человек.
17.26 По данным полиции, за день в Парке победы задержаны 9 человек, 4 из них - за нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.
17.16 Айнис Спрогис, который протестовал в парке с плакатом «Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык», рассказал, что около часа его «мариновали» в полицейской машине, не объясняя причин задержания, однако на видео видно, что позже полицейский сообщил Спрогису, что он задержан, потому что на него поступило заявление. В целом мероприятие в парке Победы проходит спокойно. По подсчетам Госполиции, в нем участвуют около 12 тысяч человек.
16.50 Собравшиеся выпустили в небо белые шары с белыми бумажными журавликами - всего 73
16.45 Бессмертный полк достиг памятника Освободителям, где тысячи собравшихся приветствовали их криками «Ура!».
По оценкам организаторов, в рядах бессмертного полка прошло более 15 тыс человек.
16.30 В этом году, в отличии от предыдущих, люди перестали приносить с собой советскую символику и российские флаги, также изменён маршрут шествия - колонна лишь в двух местах пресекает проезжую часть, благодаря чему практически удалось избежать транспортных заторов.
В главе колонны бессмертного полка в этом году выстроили детей и подростков, которые несут белые воздушные шары
16.10 Колонна участников шествия отправилась по маршруту через ул. Слокас до парка Победы
16.00 Началось шествие «Бессмертный полк». Люди разных возрастов несут в руках портреты воевавших родственников.
15.43 Начинают собираться участники «бессмертного полка» - в настоящее время несколько сотен человек
15.36 Недалёко от места сбора участников бессмертного полка можно встретить такие автомобили с российскими номерами
15.20 Некоторые пришедшие поют песни, аккомпанируя на принесённых музыкальных инструментах
15.10 По оценкам полиции, в настоящее время в парке Победы находятся около 12 000 человек. Стражи порядка также отмечают, что за это время были еще двое задержанных - один за хулиганство, второй - за нахождение в общественном месте под воздействием наркотических веществ. Однако, в целом, празднование проходит достаточно спокойно.
15.00 Начинает работу полевая кухня. В меню – просяная каша.
Некоторые привели своих детей в стилизованных военных нарядах
14.54 Собравшиеся охотно фотографируют конную полицию, которая патрулирует парк
14.45 Концерт продолжается. Наш корреспондент отмечает, что в парке значительно прибавилось народу.
Полиция выдворила еще одного человека из парка Победы.
13:40 Сразу несколько очевидцев поделились странным наблюдением - в Парке Победы черной пленкой обнесли 100-летнее дерево, на котором совсем недавно были вырезаны латышские орнаменты. На данный момент дерево от пленки уже освобождено.
На вопрос TVNET в Рижской думе ответили, что за комментарием следует обращаться к организаторам мероприятия - обществу «9.may.lv». В социальных сетях гуляет предположение, что дерево спрятали за пленку в целях спасти его от посетителей проходящего в парке мероприятия.
12:20 По информации полиции - в Парке Победы задержаны два человека. Один - за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, второй - за неповиновение представителям правоохранительных органов.
Еще несколько фотографий с места событий:
Около трамвайной остановки «Узварас-булварис» продают гвоздики и нарциссы. Одна гвоздика стоит 70 центов
Люди продолжают приезжать в парк, чтобы возложить цветы:
Организаторы мероприятия продают футболки со своим логотипом:
10.45 Как сообщает агентство LETA, полиция выдворила из парка Победы по крайней мере трех участников акции протеста и задержала одного из них. Три человека находились в парке с плакатами «Не знать язык государства, в котором живет, может гость, идиот или оккупант, который навязывает свой язык»
Эти люди вели себя спокойно и стояли за лентой, ограничивающей место возложения цветов. К одному из них подошел поговорить депутат Рижской думы Вадим Баранник («Согласие»), после чего полиция вывела мужчину из парка.
Затем Баранник подошел к другому протестующему, которого полиция также попросила уйти. Когда мужчина попросил объяснить, почему его просят уйти, полиция за руки вывела его из парка и задержала.
Остальные двое протестующих с плакатом остались в парке.
10.40 Возложение цветов окончено. Начался концерт. У памятника установлена перегородка - у желающих возложить цветы их принимают активисты общества «9may.lv».
В парке все спокойно, большинство рижан просто возлагают цветы и отправляются по своим делам. Есть ветераны с орденами и их близкие. Среди возлагающих цветы - много молодых людей.
10:20 Со зцены звучат поздравления от ведущего мероприятия Юрия Кушпело. После его речи заиграл оркестр.
10.12 Люди возлагают цветы к Памятнику освободителей
10.05 Мэр Риги Нил Ушаков, представители Рижской думы, депутаты Сейма, волонтеры 9 мая.lv и послы России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана в Латвии возложили цветы к монументу освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Отдельную благодарность выразили Гарику Сукачеву, который вечером выступит в Парке Победы с концертом.
9.52 Собравшиеся выстроились у ограждения в ожидании церемонии возложения цветов.
9.32 Постепенно начинаю собираться ветераны, их родственники и представители посольств.
9.20 Также уже с утра начали работу традиционные палатки, где продают поп-корн, мороженное, жарят шашлык и делают кебаб.
В 9 часов утра наш корреспондент был на месте событий. Он сообщает, что в парке Победы пока малолюдно, только что начала звучать музыка военных лет, некоторые, судя по всему, решили возложить цветы к Памятнику освободителям перед работой.
На месте дежурит много представителей муниципальной и государственной полиции, За порядком также следит охранная фирма, дежурят несколько экипажей скорой помощи
План мероприятий:
10:00 - возложение цветов к памятнику Освободителям, после церемонии - концерт;
16:00 - формирование колонны «Бессмертный полк в Риге» и начало шествия к Памятнику Освободителям. С собой запрещается приносить флаги, также запрещены любые политические, коммерческие, партийные и другие символы. Место старта - угол Бульвара Грина и Ранкя Дамбис;
18:00 - концерты на сцене в Парке Победы;
19:00 - минута Молчания;
21:30 - выступление Гарика Сукачева;
22:45 - пятнадцатиминутный салют.
Организаторы концерта просят всех, кто планирует в эти дни посетить мероприятия, с уважением относится к мерам безопасности и указаниям работников полиции и организаторов, а также воздержаться от употребления спиртных напитков и соблюдать ограничения в отношении курения.