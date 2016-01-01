KNAB обнаружило незаконные пожертвования партиям на сумму 33 223 евро

Две партии в 2016 году получили незаконные пожертвования на общую сумму 33 223 евро, из них 17 883 евро было пожертвовано Союзу «зеленых» и крестьян (СЗК), заявило по итогам проверок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

С учетом этого начальник KNAB Екаб Страуме принял решения о перечислении незаконно полученных в 2016 году пожертвований в государственный бюджет. 15 340 евро должна вернуть «Партия действия», а 17 883 евро - СЗК, который постановление бюро уже выполнил.

Во всех случаях пожертвования были внесены из не разрешенного законом источника финансирования, а именно, из доходов, которые жертвователи не получили в тот же год или в течение двух предыдущих лет, что не соответствует требованиям о финансировании политических партий.

В ходе проверки также были обнаружены нарушения в порядке подачи партиями списков пожертвований. В 15 случаях партии привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 130 евро.

В целом за 2016 год партии и их объединения получили 1087 пожертвований на общую сумму 779 953 евро. Также проверялась информация о полученных партиями вступительных и членских взносах, общая сумма которых составила 350 005 евро.

Государственное финансирование в размере 576 980 евро в 2016 году получили шесть политических партий - Латвийское объединение регионов, национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, «No sirds Latvijai», «Единство», «Согласие» и СЗК.