Читательница: «airBaltic взяла 60 евро за 2 лишних см багажа, а потом и вовсе потеряла его»

Когда Евгения решила купить билет авиакомпании airBaltc и улететь на свой день рождения в романтическую Венецию, она не подозревала какой «подарок» ей готовит национальный авиаперевозчик.

В социальной сети Facebook Евгения поделилась, как авиакопания испортила ей долгожданную поездку.

"Передаю пламенный привет незабвенной компании airbaltic, обладателю наград по коммуникационным достижениям (как указано за сайте) и лично сотруднице Лауре (без фамилии на бейджике), которая вчера решила отличиться и уже на посадке попросила вставить в рамку два чемодана - мой и мужа, купленных с пометкой «ручная кладь», специально для этих целей, и с которыми мы до сего торжественного момента летали без каких-либо проблем (и с этим оператором тоже, не подозревавши подвоха).(Орфография и пунктуаци автора сохранены. Прим.ред.)

Рамка airbaltic 55х20x40, а чемонады оказались 53x22x38 и, да, по глубине не прошли в рамку, при том, что в каждом из них было по 6 кг веса (при ограничении 8 кг!). В итоге в совершенно хамской форме, крайне категорично Лаура потребовала заплатить 120 евро (по 60 евро за два см на каждом), в противном случае - отказать в посадке. И когда наш друг-юрист, летящий с нами, попросил, по крайней мере, оформить акт и вызвать начальство, Лаура не давая ему закончить фразу, переводя семантику на прагматику, повелела заткнуться, объяснив, что за невыполнение требований и вмешательство снимет с рейса и его.

После сия работница-передовик показательно остановила молодую девочку с малюсеньким чемоданом, но который также оказался чуть нестандартен - также 60 евро, подозреваю что для студентки -путешественницы эта сумма - существенный удар. Самолет при этом был заполнен лишь наполовину, так что проблема места в багажном отсеке точно не стояла. Но самое замечательное в этой всей истории оказалось то, что прибыв в Венецию, одного из двух наших «золотых» чемоданов на ленте не было. Багаж утерян. А дозвониться до airbaltic можно только по платному номеру и набравшись терпения", - такими невеселыми приключеними поделилась Евгения.

Что это была за проверка - непонятно.

Да что вы жалуетесь! Никто вас не дурит. При покупке билета вам предлагают ознакомиться с правилами провоза багаза. Прочитали? Конечно нет, вы же самые умные... У каждой компании есть свои правила и размеры для ручной клади. Так будет всегда! Не нравиться? Ездите с автобусом, там никто там с рамкой не стоит и не проверяет ваш багаж», - так на историю Евгении отреагировал Максим, которого пользователи тут же записали в сотрудники авиакомпании.