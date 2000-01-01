Материнство в Латвии: «Биологические часики тикают» и «Когда родите второго?»

Во второе воскресение мая в Латвии и других странах ЕС традиционно отмечают день матери - мы поздравляем женщин, подаривших жизнь нам, мужчины поздравляют и признаются в любви своим спутницам, подаривших жизнь их наследникам. Социологи, в свою очередь, в этот день делятся не очень радужной информацией - наши соотечественники по-прежнему не спешат становиться родителями, а возраст первого материнства в стране продолжает увеличиваться. Почему жители Латвии не хотят детей, и что делать тем, кто, отвечая на вопрос «Когда за ребёночком? Биологические часики то тикают...», вынужден признаваться, что детей иметь не может?

В 2018 году население Латвии составило около 1 млн 929 тыс. человек против 2 млн 668 тыс. в 1991 году. На уменьшение числа жителей страны влияет как эмиграция, так и сокращение рождаемости - после 1991 года естественный прирост населения Латвии остаётся негативным – число умерших всё время превышает число родившихся.

Демографы, политики бьют тревогу и дискутируют о том, что нашей стране срочно необходима интенсивная политика стимуляции рождаемости. Политики говорят, что латвийцы не торопятся заводить ребенка из-за «чувства незащищенности».

Сами латвийцы называют следующие причины: маленькие детские пособия, низкие зарплаты, часть которых до сих пор часто выплачивается «в конверте» (как следствие — низкие декретные пособия в то время, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком), неуверенность в завтрашнем дне и т.д.

Интересно об этой проблеме во время интервью с Русским TVNET высказался директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш: «Чтобы у вас размножались хомячки, у них должны быть еда, вода, тепло и гарантированный завтрашний день. Хомячку уверенность в завтрашнем дне дают запасы - у него должна быть заначка на черный день, которую у него нельзя отнимать. У человека это счёт в банке, так называемая подушка безопасности. Если у хомячка этого нет, он не размножается».

Не хотят размножаться?

К слову, многие семьи, не испытывающие финансовых сложностей, также не торопятся с рождением детей — наблюдения социологов разных стран показали, что пары, оттягивающие появление на свет первенца, или вовсе не желающие обзаводиться потомством, более образованы, более востребованы как профессионалы и руководители, имеют больший доход, склонны жить в городах, менее религиозны. В таких семьях, как правило практически отсутствуют «классические» гендерные роли «женщина убирает, готовит и рожает, муж зарабатывает деньги».

Этолог Кэлхун в 1960-1970 годах провел эксперимент над грызунами (эксперименты были подвергнуты значительной научной критике) - для мышей создавались, по его мнению, идеальные условия, в котором грызунам не надо было заботиться о пропитании. Сначала у грызунов наступал настоящий «бейби-бум» - рождаемость заметно увеличилась, однако потом самцы начинали проявлять пассивность, а самки нередко отказывались от деторождения. Так численность грызунов постепенно сокращалась и популяция вымирала.

«Классическая сиcтема такова — когда ты в отношениях, все спрашивают, когда будет свадьба. После свадьбы все спрашивают, когда вы родите ребенка. Когда ребенок рождается, все начинают интересоваться, когда вы планируете второго. Излишне говорить, что подобные вопросы задают очень нетактичные люди...

Считаю, что перед рождением детей очень важно понять самого себя. Когда-нибудь я обязательно хочу родить ребенка, но перед этих хочу пожить для себя. Я довольна такой жизнью, несмотря на то, что многие регулярно произносят фразу про «тиканье биологических часов»», - поделилась своим мнением рижанка Даце в одном из обсуждений в тематической группе Facebook.

Спрашивают «Когда родишь?», а ты родить не можешь

Бывает и так, что нетактичное «Когда родишь ребёночка?» вызывает не только раздражение.

«Девушки, что отвечаете вы своим знакомым, родственникам мужа, которые постоянно спрашивают, когда уже родите ребеночка», - спрашивает в одной из «закрытых» Facebook групп рижанка, в комментариях признавшаяся, что вопрос связан далеко не с праздным любопытством — женщина попросту не может иметь детей.

По статистике, 20% пар (как в Латвии,так и в других странах) нуждаются в лечении бесплодия. В Латвии работает государственная программа финансирования искусственного оплодотворения — в этом году за государственные средства планируется провести 740 таких медицинских процедур. В то же время в очереди на получение данного финансирования ждут около 2 тыс. 600 латвийских пациенток.

На покрытие расходов, связанных с искусственным оплодотворением, могут рассчитывать лишь женщины, не достигшие 37 лет. Стоимость ЭКО в Латвии составляет от 5 тыс. евро. В сумму не включены необходимые анализы и другие затраты.

Возраст первого материнства

В 19 лет латвийские девушки заканчивают школу. В 24 — университет. В середине 20 века женщин, готовившихся к появлению ребёнка в этом возрасте, уже называли «старородящими». Прибавим поиски стабильной работы, выстаривание отношений с коллегами, наработку профессионального опыта, поиск жилья…

В 2000 году латвийские женщины впервые становились мамами в среднем в возрасте 24 года. Понятно, что «в среднем» - это когда одна рождает первенца в 17, а вторая — в 31, однако из года в год этот усредненный показатель рос, что позволяет сделать вывод — латвийские женщины с каждым годом действительно становятся мамами всё позже.

Средний возраст первого материнства в нашей стране в 2010 году был 26,4 года, 2016 году - 27,4 лет. Примерно такой же показатель в целом по России (с условием, что в регионах рожают раньше, в больших городах — позже). Для сравнения, в соседней Белоруссии женщины впервые становятся мамами на год раньше латвиек.

В целом «оттягивание» рождения первенца характерно по всей Европе — отчасти это связано с тем, что люди стремятся окончательно «встать на ноги» в финансовом плане, прежде чем обзавестись потомством.

Позже всех матерями становятся в Греции, Люксембурге, Испании и Италии — в 30 лет с небольшим «хвостиком». В этих же странах самое большое количество женщин, родивших первого ребенка после 40 лет.

Тем не менее, сегодня, во второе воскресение мая, хочется верить, что в Латвии «Мама, с праздником!» из года в год будет звучать всё чаще, а каждая жительница нашей страны испытает радость материнства.