Европа стареет: на каждого пенсионера около 3 человек трудоспособного возраста

В прошлом году 19,4 процента населения ЕС были старше 65 лет, на каждого пенсионера в блоке приходилось около трех человек трудоспособного возраста.

Eurostat отмечает, что старение населения — это тенденция, которая уже некоторое время продолжается в Европе, при этом еще 20 лет назад на каждого человека в возрасте старше 65 лет приходилось около пяти человек трудоспособного возраста. Десять лет спустя на каждого пенсионера приходились четыре человека трудоспособного возраста, а на данный момент их около трех.

Соотношение между пожилыми и трудоспособными людьми выше всего в Италии (34,8 процента), Греции (33,6 процента) и Финляндии (33,2 процента). Эстония, где этот показатель составляет 30 процентов, ближе к среднему европейскому уровню. В девяти странах этот показатель выше, чем в Эстонии. Соотношение пенсионеров и трудоспособных ниже всего в Люксембурге (20,5 процента) и Ирландии (20,7 процента).