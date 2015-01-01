Прокуратура обвиняет в коррупции предпринимателя Круминьша и его дочь

Генеральная прокуратура постановила начать уголовное преследование за коррупцию предпринимателя Юлия Круминьша, его дочери Майи Чернявски и одного из чиновников Инспекции здравоохранения (ИЗ). Обвинение председателю Юрмальской думы Гатису Трукснису пока не будет предъявлено, так как в отношении него уголовный процесс возвращен на доследование в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

БПБК сегодня распространило заявление, в котором сообщается, что 20 апреля Генпрокуратуре направлена просьба начать уголовное преследование должностного лица ИЗ, должностного лица Юрмальского самоуправления, физического лица и члена правления коммерческого общества. По данным агентства ЛЕТА, этим должностным лицом Юрмальского самоуправления является Трукснис, физическим лицом - Круминьш, а членом правления коммерческого общества - Чернявска.

Должностному лицу ИЗ бюро инкриминирует два преступления, связанные со взяточничеством, и одно преступление, связанное со служебным подлогом. Обвинение в отношении остальных фигурантов дела связано со взяточничеством.

Как информирует БПБК, в 2015 году член правления коммерческого общества подала должностному лицу Юрмальского самоуправления заявление с просьбой изменить территориальную планировку и статус объекта недвижимости. Родственник члена правления предприятия предложил должностному лицу самоуправления взятку в виде безвозмездного пользования квартирой.

Член правления коммерческого общества обратилась в ИЗ с просьбой провести оценку объекта недвижимости и выдать заключение для подачи в строительное управление, чтобы сдать объект в эксплуатацию. В 2015 году строительство объекта было завершено, но чиновник ИЗ после его осмотра выдал негативное заключение. Позже член правления предприятия встретилась с ним, чтобы выяснить, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

Родственник члена правления предприятия, связавшись с сотрудником строительного управления, выяснил, что должностное лицо Юрмальского самоуправления систематически интересовалось проблемами на объекте и причинами задержки. Как указывает БПБК, таким образом должностное лицо самоуправления фактически влияло на решения подчиненных.

В ходе расследования было установлено, что должностное лицо Юрмальской думы связалось с родственником члена правления предприятия, чтобы договориться об осмотре предложенной в виде взятки квартиры, а член правления предприятия в ходе телефонного разговора с родственником подтвердила, что отправится в ИЗ и передаст должностному лицу инспекции в качестве взятки бутылку алкогольного напитка.

Позже член правления предприятия подала повторное заявление в ИЗ и договорилось с чиновником инспекции о выезде на объект, передав ему бутылку алкоголя. В свою очередь ее родственник предложил устроить одного из родственников чиновника ИЗ в учебное заведение, с чем тот согласился.

БПБК считает, что чиновник инспекции провел осмотр объекта, указав в заключении недостоверные данные, и подал его на подпись руководителю.

В мае 2015 года объект был сдан в эксплуатацию. После этого член правления предприятия встретилась с должностным лицом Юрмальского самоуправления и передала ему ключи от квартиры.

В августе 2016 года должностное лицо Юрмальского самоуправления проголосовало за изменения территориальной планировки указанного объекта, а также провело благоустройство полученной в виде взятки квартиры.

10 октября 2016 году должностное лицо Юрмальского самоуправления было задержано.

Предприниматель Юлий Круминьш подтвердил агентству ЛЕТА, что ему и его дочери предъявлены обвинения, но выразил уверенность в том, что ничего противозаконного не совершил.

Он пояснил, что уголовный процесс связан со строительством дома в Юрмале в 2015 году, когда был принят закон о том, что в домах должно быть по крайней мере пять туалетов для инвалидов, поэтому дом не разрешали сдать в эксплуатацию. Предприниматель связался с тогдашним министром здравоохранения Гунтисом Белевичем, который в свою очередь связался с упомянутым чиновником ИЗ. Этот чиновник дал Чернявске три месяца на то, чтобы привести дом в соответствие с требованиями.

По словам Круминьша, упоминаемой в обвинении взяткой была бутылка шампанского, которая была выставлена на «общий стол» после подписания всех документов, поэтому он не видит преступления в своих действиях.

Как сообщалось, Трукснис и Круминьш фигурируют также в начатом БПБК уголовном процессе о возможном незаконном финансировании партии «No sirds Latvijai» (NSL) и Союза «зеленых» и крестьян в крупном размере. Расследование этого дела продолжается.