Во второй этап конкурса на должность главы СГД выдвинуто 11 претендентов

Во второй этап конкурса на должность главы Службы государственных доходов (СГД) конкурсная комиссия выдвинула 11 претендентов из 19 подавших заявки на конкурс, сообщили агентству ЛЕТА в Госканцелярии.

В первом этапе оценивалось соответствие кандидатов выдвинутым требованиям по образованию и профессиональному опыту.

Во втором этапе конкурса предусмотрены очные встречи претендентов с комиссией, чтобы получить представление об их мотивации и концепции развития СГД.

Второй этап конкурса займет 10 рабочих дней и начнется уже на этой неделе.

В третий этап претенденты будут выдвигаться на основании таких критериев, как стратегическое видение, способность управлять командой и кризисами, ориентированность на результат.

Затем комиссия рекомендует выбранного претендента министру финансов, который направит кандидатуру на утверждение в правительство.

Конкурсную комиссию возглавляет директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, в ней работают представители Госказны, Минфина и Минюста.