Против Жданок начат уголовный процесс

Против бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок начат уголовный процесс в связи с организованным РСЛ и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием, на котором критиковалась реформа образования. Об этом сообщили агентству ЛЕТА в Полиции безопасности (ПБ).

В ПБ агентству ЛЕТА подтвердили, что Жданок имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс. Более серьезный статус - подозреваемый, когда совокупность доказательств дает основание предположить, что конкретное лицо совершило преступление.

Расследование находится в начальной стадии, и более подробных комментариев ПБ не дает.

Сама Жданок в фейсбуке написала, что к ней применен статус подозреваемой. 11 мая она приглашена в ПБ для дачи показаний.

18 апреля ПБ начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на проходившем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10 Уголовного закона «Преступления против государства».

ПБ оценит также возможные противоправные действия во время первомайского шествия РСЛ в Риге.

В заявлении Жданок для прессы говорится, что ПБ преследует члена правления РСЛ Евгению Крюкову. По мнению РСЛ, ее речь на родительском собрании была резкой, но без признаков экстремизма. По сведениям РСЛ, Крюкова была устно приглашена в ПБ на беседу, но не явилась, так как не получила официальной повестки, и 2 мая вооруженные люди прибыли в реабилитационный центр «Вайвари», где Крюкова проходила практику, но не задержали ее, так как женщина в тот момент там не находилась.

РСЛ считает реформу, предусматривающую полный перевод образования в русских школах на латышский язык, непродуманной и неподготовленной.

«Следовательно, это будут слезы, негативные эмоции, психологический, а в ряде случаев и прямой вред здоровью ребенка. Ряд детей не сможет удовлетворительно учиться, не получит аттестатов об успешном окончании школы. Это создаст риск образования групп асоциальной молодежи, которые не найдут себе применения в обществе и выместят на нем же свои неудачи! В свою очередь, процесс маргинализации приведет к росту числа безработных и скачку преступности», - говорится в заявлении РСЛ.

«Часть русскоязычных учеников уйдет в латышские школы, и риск возникновения этнических конфликтов среди учеников и учителей многократно возрастает, что вызовет, в свою очередь, недовольство латышских родителей. Неконтролируемый приток русскоязычных детей в латышские школы однозначно внесёт хаос и неразбериху в учебный процесс», - считает партия.