В среду будет тепло и солнечно, но немного усилится ветер

В среду в Латвии сохранится солнечная погода, однако немного усилится ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

По всей стране будет солнечно и сухо, на юге страны возможно небольшое количество губчатых облаков.

Ночью будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха опустится до +4..+11 градусов.

Днем порывы ветра усилятся до 7-12 метров в секунду, а воздух прогреется до +19..+24 градусов, на побережье Курземе - до +13..+18 градусов.

В Риге в среду ожидается теплая погода с чистым небом и ярким солнцем, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +22 градусов днем.