9 мая Полиция безопасности будет работать в усиленном режиме

По оценке Полиции безопасности (ПБ), в этом году, как и в предыдущие годы, существуют риски в отношении запланированных 9 мая массовых мероприятий в парке Узварас, повышенные риски могут вызвать действия отдельных радикально настроенных людей, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Как и в предыдущие годы, в этом году 9 мая ПБ тоже будет работать в усиленном режиме.

Повышенные риски могут вызвать попытки отдельных радикально настроенных активистов, протестующих против постепенного полного перевода школьного обучения на латышский язык, использовать публичные мероприятия как платформу для популяризации своих идей.

Не исключены также провокационные действия со стороны людей, возражающих против проведения 9 мая публичных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Возможны и другие действия в информационном пространстве, направленные на распространение недостоверной или тенденциозно преподносимой информации о публичных мероприятиях 9 мая в Риге и других городах Латвии.

С учетом этого ПБ призывает жителей Латвии к бдительности, критически оценивать различные провокационные сообщения в информационном пространстве и во время публичных мероприятий 9 мая не поддаваться на возможные провокации.