Новая система Госпогранохраны: запишут всех, кто пересекает границу Латвии

Сегодня, 8 мая, Кабинет министров принял подготовленные МВД правила об электронной информационной системе Государственной погранохраны, предусматривающие хранение информации обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии лицах.

Эти изменения вносят вклад в глобальную европейскую безопасность, борьбу с терроризмом, предотвращение гибридных угроз и укрепление безопасности границ.

До сих пор в электронной информационной системе Госпогранохраны хранилась информация только о пересекающих внешнюю границу Латвии подданных третьих стран.

Сохранение информации обо всех пересекающих внешнюю границу Латвии лицах позволит своевременно идентифицировать лиц, которые могут представлять потенциальную угрозу для безопасности государства, общественного порядка или здоровья.

Эта информация будет использоваться Госпогранохраной и другими правоохранительными органами также для подготовки оценки рисков, чтобы своевременно предпринять меры, необходимые для обеспечения внутренней безопасности Латвии, общественного порядка и безопасности.