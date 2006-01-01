«Нет хвоста и чешется, бедный». В магазине DEPO продается попугай, но в каких условиях

В социальной сети Facebook в очередной раз поднялась тема о неподобающих условиях содержания животных. В магазине DEPO, как известно, кроме стройматериалов и товаров для дома и сада, можно приобрести и птиц, вот только содержатся они зачастую в сомнительных условиях. Вот что написала пользователь соцсети Наталья.

"Тема уже поднималась пару лет назад, возвращаюсь к ней снова. Речь идет об ужасающих условиях содержания больших птиц в магазине Депо на Югле, при выезде из Риги. В маленькой и грязной клетке, где вода вперемешку с кормом, сидит молодой и несчастный жако.

У него нет ничего - ни молодых веточек, которые этим птицам необходимы, ни игрушек.

Две палки, находящиеся в клетке, нельзя назвать жердочками для сидения, поскольку птица не может на них удержаться, не может обхватить лапами - слишком велики. Поэтому при попытке сесть на них срывается и падает, ломая перья. Больше сидеть негде, кроме веревочного кольца, подвешенного к потолку клетки. И вот там он раскачивается, бедолага, 24/7. Птица выглядит ужасно - хвоста нет, чешется без перерыва.

Поскольку эта тюрьма расположена на высоте человеческого роста, некоторые «любители животных» просто долбят по клетке, идя мимо. Цена этой несчастной птицы - полторы тысячи евро и при миллионном обороте сети магазин не позаботился о достойных условиях содержания и о нормальном вольере.

У жако - интеллект собаки, если кто не знает, и клетка - его дом; ужасный, но дом.

Представьте себе свою любимую собаку, месяцами, а то и годами запертую в будке. Где PVD, где ветеринарный осмотр? С кем из этих служб Депо могли договориться, чтобы получить разрешение на подобное содержание? Почему магазин стройматериалов торгует животными? Мы в ЕС, в конце концов, или нет?" - возмущается Наталья.

Пользователи Facebook поднимают вопросы, как долго птица может находиться в клетке, которая соответствует условиям только временного содержания, и какими эти условия должны быть согласно правилам? Что происходит с психикой птицы в таких условиях? И наконец - оправдана ли вообще торговля животными в магазинах стройматериалов?

Ждем ответов соответствующих инстанций.

UPD. Сочувствующие птице пользователи уже готовы объявить сбор денег для покупки вышеописанного жако, но даже если им это удастся, клетка НЕ останется пустой, и вскоре в ней появится новый попугай...

На вопросы DB ответила директор Отдела по ветеринарному надзору Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Кристине Ламберга.

«Требования к содержанию и торговле домашними (комнатными) птицами регламентируются правилами Кабинета министров от 4 апреля 2006 года номер 266 «Требования по содержанию домашних (комнатных) животных по торговле и демонстрации их на публичных выставках, а также к обучению собак», которые определяют, что домашних (комнатных) животных, в том числе птиц, можно продавать в специальных торговых местах, которые зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС). Эти правила определяют требования к содержанию таких птиц, независимо от срока содержания. Содержать домашних (комнатных) птиц необходимо в клетках, которые соответствуют размеру птиц. Внутри клетка также должна быть оборудована соответственно разновидности птицы.

Торговля больными, генетически неполноценными животными с врожденными болезнями, а также животными с патологиями или увечьями – не разрешена. Информацию о нарушениях правил содержания и торговли животными можно подать в ПВС. Получив такого рода информацию о возможных нарушениях, ПВС проводит проверку в месте содержания животных.

О том, что в магазине строительных материалов нельзя регистрировать специальное место для торговли животными, не говорится ни в одном нормативном акте. При этом животным должны быть обеспечены соответствующее нуждам животного место содержания и микроклимат (например, соответствующая температура воздуха и воды, режим влажности и воздухообмен). Также место содержания должно быть оборудовано так, чтобы животное не могло физически достать до лиц, которые не связаны с работой с этим животным, и в то же время так, чтобы животное могло иметь возможность спрятаться от людей, если это соответствует этологии этого животного.

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В 2017 году ПВС зарегистрировала 128 специализированных мест для торговли домашними животными. Были проведены 115 проверок и констатировано 42 нарушений нормативных актов. В большинстве случаев (24) несоответствия были связаны с документацией. Нарушения правил содержания животных были констатированы в 17 случаях.

Магазин DEPO в Берги зарегистрирован как специализированное место для торговли домашними (комнатными) животными, а также как место торговли кормом для животных».

ПВС, получив информацию о возможных нарушениях правил содержания попугая в магазине DEPO в Берги, обещает провести проверку. Ждем результатов!