Чакша: старые здания больницы Страдиньша нужно снести

Отслужившие свой срок здания Клинической университетской больницы им. Страдиньша нужно со временем снести, сохранив только культурно-исторические памятники, заявила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша.

Она считает, что многие из зданий больницы уже не могут использоваться для лечения, поэтому надо думать, как использовать их иначе.

Председатель правления больницы Илзе Крейцберга сказала, что строительство новых зданий - не желание больницы, а необходимость. В старых зданиях нельзя обеспечивать соответствующие современным требованиям условия лечения.

По словам Крейцберги, некоторые из зданий будут сохранены, но большие клинические отделения больше непригодны для лечения.

В апреле следующего года может начаться строительство второй очереди корпуса А больницы Страдиньша.