Переселились за границу? Проинформируйте Латвию в течение трех месяцев

Правительство приняло сегодня поправки, согласно которым граждане Латвии, неграждане и лица с постоянным видом на жительство должны будут информировать о новом месте жительства в течение трех месяцев после переселения за границу на постоянное место жительства.

Критерием этого срока является понятие «на постоянное жительство». В Латвии человек должен извещать о смене места жительства в течение месяца.

Латвийцы, переселившиеся за границу, должны извещать о новом месте жительства Управление по делам гражданства и миграции либо дипломатическое или консульское представительство Латвии в иностранном государстве.

В случае, если граждане Латвии, неграждане и лица с постоянным видом на жительство в Латвии меняют адрес за границей, сведения об этом они должны предоставить в течение 30 дней.