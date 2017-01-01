Отопительный сезон в Риге закончился в конце апреля, он продлился 204 дня, сообщила агентству ЛЕТА представитель АО «Ригас силтумс» Агнете Бушта.

На данный момент отопление отключено у 5146 из 7911 зданий ( 65% зданий), в том числе 36% зданий учебных заведений и 30% зданий лечебных учреждений.

Предприятие принимает решение об окончании отопительного сезона, когда от теплоснабжения отключаются более 50% зданий.

Клиенты задолжали «Ригас силтумс» за оказанные в период с октября 2017 года по март 2018 года услуги 5,6 млн евро.

В прошлом сезоне отопительный сезон в Риге закончился 15 мая, он длился 218 дней и был рекордно долгим за всю историю существования «Ригас силтумс».