ПБ не может прокомментировать заявление посольства США о терроризме в Латвии

Уровень угроз терроризма в Латвии низкий, и Полиция безопасности (ПБ) не располагает информацией, которая свидетельствовала бы о необходимости его повышения или усиления превентивных мер, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

ПБ не может комментировать распространенное посольством США в Латвии заявление, в котором оно призывает граждан США к осторожности во время проведения мероприятий 8 и 9 мая. Такое заявление распространено не только в Латвии, но и в других европейских странах, подчеркивает ПБ.

Как сообщалось, посольство США в Латвии распространило предупреждение для граждан США в связи с возможными террористическими угрозами.

Граждан США призывают к осторожности в общественных местах, при посещении туристических объектов и планировании маршрутов путешествий.

В Министерстве иностранных дел Латвии также отметили, что, скорее всего, это стандартное предупреждение для граждан США об общей ситуации в Европе.