Начальник Госполиции: главная задача 9 мая - не допустить физической конфронтации

Главная задача Госполиции 9 мая - не допустить физической конфронтации, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» начальник Госполиции Интс Кюзис.
Он считает, что словесная конфронтация неизбежна, но важно не допустить «физических действий». Также полицейские будут следить за возможными административными нарушениями.
Кюзис подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с безопасностью стабильна. Сценарий предстоящих мероприятий полиции известен.
Правда, в этом году отношения несколько напряженные, дает о себе знать предвыборный период. Предусмотрено одно шествие, каких в прежние годы не было, но оно не связано прямо с мероприятием в парке Узварас.
По словам Кюзиса, план мер разработан в сотрудничестве с организаторами мероприятий и привлеченными ими охранными фирмами.
Как сообщалось, сегодня в парке Победы в Риге состоится празднование 9 мая, организованное обществом «9мая.lv». Также в столице пройдут два шествия - «Бессмертный полк» и шествие латвийского объединения бывших политрепрессированных.