Начальник Госполиции: главная задача 9 мая - не допустить физической конфронтации

Он считает, что словесная конфронтация неизбежна, но важно не допустить «физических действий». Также полицейские будут следить за возможными административными нарушениями.

Кюзис подчеркнул, что в настоящий момент ситуация с безопасностью стабильна. Сценарий предстоящих мероприятий полиции известен.

Правда, в этом году отношения несколько напряженные, дает о себе знать предвыборный период. Предусмотрено одно шествие, каких в прежние годы не было, но оно не связано прямо с мероприятием в парке Узварас.

По словам Кюзиса, план мер разработан в сотрудничестве с организаторами мероприятий и привлеченными ими охранными фирмами.

Как сообщалось, сегодня в парке Победы в Риге состоится празднование 9 мая, организованное обществом «9мая.lv». Также в столице пройдут два шествия - «Бессмертный полк» и шествие латвийского объединения бывших политрепрессированных.