Эксперты работают «день и ночь», чтобы система э-здоровья наконец заработала

За два месяца система электронного здравоохранения (СЭЗ) станет помощником, а не препятствием для медицинских работников, обещает министр здравоохранения Анда Чакша.

Она признала, что недовольна скоростью работы системы, особенно потому, что прошло уже четыре месяца с начала ее обязательного использования.

По словам Чакши, сейчас прилагаются все усилия к тому, чтобы повысить скорость системы, что особенно важно, потому что с 1 января будущего года начнет работать система государственного страхования здоровья, и именно в СЭЗ должна проходить сортировка тех, кому полагаются оплаченные государством услуги здравоохранения, и тех, кому они не полагаются.

По словам Чакши, сейчас идет работа над увеличением мощности СЭЗ, и эксперты работают «день и ночь», привлечены также заграничные специалисты, работающие с большими системами. «Представьте себе систему, которая распланирована десять лет назад с совершенно другими скоростями, объемами», - сказала министр.

Говоря о возможных протестах семейных врачей, Чакша заявила, что Минздрав находится с ними в тесном контакте и прислушивается к их возражениям.