Мошенничество или ошибка? Автомат по оплате стоянки обманул клиента

«Хочу проинформировать о работе автомата по оплате автостоянки на улице Маскавас у Центрального рынка (зона В)», - начал рассказ о полученном опыте читатель портала TVNET Монвидс Петерис.

«Припарковал автомобиль у этого автомата (на нем написано, что плата за первый час составляет 2 евро). Ввел нужны данные и получил чек, на котором указано: Зона В, сумма 2,07, НДС (А=21%) 0,43 евро, всего - 2,50 евро», - рассказывает читатель.

«Как видите, не 2 евро, как написано на автомате, а 2,50. Кроме того, на чеке написан не введенный (в этом уверен, так как внимательно проверил) регистрационный номер автомобиля FH 8950, а какой-то мистический FN 895P».

Сюрпризы на этом не закончились. На следующей день мужчина решил проверить остаток счета своей банковской карты и констатировал, что со счета сняли не 2,50, как указано в чеке, а 3,50 евро.

«Позвонил по указанному в чеке информационному телефону «Rīgas satiksme» 8585, работник ответил, что за вчерашние события он не отвечает и произошедшее прокомментировать не может», - указал Монвидс Петерис.

«Вот, как работает этот кассовый автомат. Возможно, так обманывают и другие автоматы «Rīgas satiksme»?»

В «Rīgas satiksme» порталу TVNET указали, что в этом случае клиенту стоит отослать на info@rigassatiksme.lv заявление с описанием ситуации и присоединить распечатку банковского счета, где видна резервация конкретных финансовых средств, или указать последние четыре цифры счета.

В «Rīgas satiksme» пояснили, что ситуации, когда автомат снимает больше денег, чем было предусмотрено, возникнуть не должно было. «Возможно, это техническая ошибка», - сказала руководитель по общественным отношениям предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.