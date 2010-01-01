В Италии Валентину лечили бесплатно, а в Латвии потребовалось бы 10 тысяч евро

Людей из Латвии по прежнему гонит прочь плохо финансируемое медицинское обслуживание. Если бы у Валентины рак открыли в Латвии, то, возможно, она не была бы среди живых. В Италии ее лечили бесплатно, а в Латвии потребовалось бы 10 тысяч евро.

Тяжело больному человеку приходится выбирать - остаться в Латвии и медленно умирать или уехать, чтобы продолжить жить, - так считает пациентка Валентина. Это потому, что в Латвии нет современных и эффективных методов лечения.

Женщина благодарна судьбе, что опухоль у нее нашли не в родной стране, а в Италии, где она гостила у дочери.

Прибывая в Италии, Валентина получила квалифицированную медицинскую помощь с применением лекарств нового поколения и она смогла победить страшную болезнь. Вернувшись домой, в Латвию женщину ждал «сюрприз» - эффективные лекарства нового поколения не входили в список компенсируемых государством лекарств, они были доступны только за деньги.

"Когда наступит день, чтобы тяжело больным людям не приходилось бы слышать отговорки о том, что нужные им препараты не включены в список компенсируемых лекарств?, - спрашивает руководитель общества рака груди "Вита" Ирина Янума. Политика министерства здравоохранения о компенсируемых лекарствах вызывает опасения, что ограничения будут еще сильнее.

73-летняя Валентина всю жизнь работала фармацевтом, сейчас она полна энергии и чувствует себя хорошо. Ничто не предвещало, что два года назад она перенесла тяжелую болезнь, была прикована кровати и потеряла надежду. В 2016 году женщина гостила у своей дочери в Италии. В один прекрасный день она почувствовала острую боль под лопаткой, которая становилась все сильнее.

Женщина мучилась, но не решалась идти к врачам, итальянский язык она не знала. Но, когда Валентина все-таки попала в больницу ей поставили диагноз - лимфома Неходжинкина или опухоль лимфатической системы. Началось лечение, а дочь этим временем оформила матери вид на жительство, после которого Валентина смогла вернуться в Латвию.

На родине Валентина от врача узнала, что выписанные ей в Италии препараты у нас доступны только за большие деньги.

Одна доза - 1200 евро, а курс - почти что 10 тысяч евро.

«Я знаю, что у нас очень хорошие врачи, которые готовы работать от дуги, но грустно осознавать, что нужные лекарства пациентам не доступны», - говорит Валентина.