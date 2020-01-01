Уже в 20 школах учителя за одну ставку получают свыше 1000 евро

Хотя министр образования и науки Карлис Шадурскис недавно подверг критике самоуправления, заявив, что часть из них формально или недостаточно активно занимается оптимизацией сети школ, в результате сокращения числа школ за последний год зарплаты учителей выросли, и все больше педагогов за одну ставку получают больше, чем предусмотренная правительством минимальная ставка.

В настоящее время минимальная ставка составляет 680 евро, а реальная средняя зарплата учителей за одну ставку - 764 евро, что на 20 евро больше, чем в прошлом году.

По данным Министерства образования и науки, только в 266 школах (а всего в Латвии более 800 общеобразовательных школ) по-прежнему плата за ставку ниже установленной. В прошлом году было 314 таких школ.

В то же время в 20 школах за одну ставку учителям платят уже свыше 1000 евро. Еще в прошлом году было всего девять таких школ.