Прямо по цветам: российская журналистка залезла на пьедестал памятника Освободителям

9 мая в Риге тихо и спокойно у памятника Освободителям проходят мероприятия в честь девятого мая. Люди возлагают к монументу цветы, общаются, вспоминают моменты из прошлого. За всем этим со стороны следят журналисты - как латвийские, так и представители российских СМИ. Последние, судя по всему, считают себя хозяевами праздника - как еще можно объяснить столь наплевательское отношение к людям?

Корреспондент Русского TVNET стал свидетелем того, как журналисты телеканала «Россия 1» ради хорошего кадра в сюжете ногами залезли на пьедестал монумента, на который люди возлагали цветы. «Официально в Латвии 9 мая отмечается день Европы, но все собравшиеся сегодня знают, что без великой Победы этой Европы бы не было», - примерно так начала свой репортаж журналистка, стоя на монументе Освободителям Риги и стараясь не особо сильно давить ногами цветы, возложенные ветеранами.