Вейонис: электронное здравоохранение нужно каждому

Система электронного здравоохранения (СЭЗ) необходима всем жителям Латвии и медицине в целом, поэтому все заинтересованы в том, чтобы она работала эффективно, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

Президент признал, что проблемы с использованием системы существуют, но разработчики работают над их решением.

Проблемы СЭЗ, по мнению президента, свидетельствуют о том, что задачи любого проекта должны быть четко определены, чего, возможно, не было сделано много лет назад при создании системы.

«Однако Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы устранить эти проблемы, и мы ожидаем, что они будут полностью устранены», - сказал Вейонис.

Министр здравоохранения Анда Чакша пообещала, что в течение двух месяцев СЭЗ превратится в помощника, а не в помеху для медицинских работников.