Минблаг выделит 4 млн евро на стоматологов для пенсионеров

Министерство благосостояния намерено предложить в бюджете следующего года ряд инициатив в поддержку пенсионеров, в том числе направить 4 млн евро на частичную оплату им стоматологических услуг, сообщил на заседании комиссии Сейма по запросам министр Янис Рейрс.

Прежде всего необходимо помочь тем, у кого самые маленькие пенсии, подчеркнул он.

Минблаг тесно сотрудничает с комиссией Сейма по социальным делам и труду, поэтому многие инициативы уже реализованы, и все пункты плана действий правительства в этой сфере уже выполнены, отметил Рейрс.

Сейчас обсуждается возможность предусмотреть в бюджете средства на частичную оплату пенсионерам стоматологических услуг (протезирования), добавил он.

Обдумывается также возможность направлять 1% социальных взносов работников на пенсии их родителям.