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В парке Победы черной пленкой обмотали дерево с латышским орнаментом

Русский TVNET
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Фото: Jānis Škapars/TNET

9 мая сразу несколько очевидцев поделились странным наблюдением - в Парке Победы черной пленкой обнесли 100-летнее дерево, на котором совсем недавно были вырезаны латышские орнаменты. На момент публикации дерево от пленки уже освобождено.

На вопрос TVNET в Рижской думе ответили, что за комментарием следует обращаться к организаторам мероприятия - обществу «9.may.lv». В социальных сетях гуляет предположение, что дерево спрятали за пленку в целях спасти его от посетителей проходящего в парке мероприятия.

Официального комментария, кто и зачем это делал, пока нет.

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