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В четверг потеплеет до +26 градусов

Русский TVNET
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Фото: AFP/Scanpix

В четверг в Латвии сохранится солнечная погода, температура воздуха на большей части страны поднимется еще на 1-2 градуса выше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, а температура воздуха понизится до +5..+13 градусов.

Днем на западе Латвии ожидается небольшая облачность, но осадки маловероятны. Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха днем повысится до +19..+24 градусов, на юге и западе Курземе - до +25..+26 градусов. Прохладнее будет на курземском побережье Рижского залива, где воздух прогреется всего до +14..+17 градусов.

В Риге в четверг сохранится солнечная погода. Ночью похолодает до +11..+13 градусов, днем порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 11 метров в секунду, а воздух прогреется до +23..+24 градусов.

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