«Европейский экзамен» сдали уже более 14 тысяч человек

Проводимый в рамках Дня Европы на портале «www.esmaja.lv» «Европейский экзамен» до 16.30 сдали более 14 тысяч человек, сообщили агентству ЛЕТА в представительстве Еврокомиссии в Латвии.

Сегодня в Латвии обширной программой разнообразных мероприятий отмечают День Европы.

На портале «www.esmaja.lv» с 8.00 до 21.00 проводится ежегодный «Европейский экзамен», во время которого жители могут проверить свои знания о ЕС.

В экзамен включены 20 вопросов о жизни в Латвии, Европе и активной жизненной позиции жителей. Ответив на экзаменационные вопросы, каждый участник экзамена индивидуально узнает свою оценку, получив ее по электронной почте. Для получивших самые высокие оценки в каждой возрастной группе предусмотрены различные призы.

Экзамен организован Еврокомиссией в сотрудничестве с Европейским движением в Латвии. В прошлом году в нем участвовали более 12 тысяч человек.