ЛОР призывает Сейм выразить недоверие министру здравоохранения Чакше

Латвийское объединение регионов (ЛОР) сегодня на заседании своей парламентской фракции решило направить в Сейм запрос о выражении недоверия министру здравоохранения Анде Чакше, сообщил агентству ЛЕТА представитель ЛОР Валдис Вернерс.

ЛОР собрало необходимые для подачи запроса об отставке министра подписи 10 депутатов и попросит рассмотреть его на заседании Сейма 17 мая.

Запрос дополнительных средств на безуспешную реформу здравоохранения ЛОР называет «последней каплей». Это свидетельствует о том, что «Минздрав начал реформу без необходимых подсчетов и до сих пор не имеет представления ни о расходах на ее реализацию, ни о ее влиянии на общественное здоровье», говорится в заявлении ЛОР.

«Министр уже давно не управляет ситуацией, и под ее руководством учреждение не в состоянии выполнять доверенные обязанности», - считает ЛОР.

Как сообщалось, 8 мая правительство разрешило выделить Министерству здравоохранения из средств на непредвиденные расходы до 1,852 млн евро для создания и содержания базы данных получателей услуг здравоохранения, предусмотренной законом о финансировании здравоохранения.