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В Риге прошло шествие против празднования в Латвии 9 мая

LETA
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Фото: Toms Koklītis/LETA

В организованном Латвийским объединением бывших политрепрессированных шествии с целью «напомнить о факте насильственной оккупации балтийских государств СССР» участвуют около 50 человек.

Участники шествия собрались на пл. Стрелниеку, в руках у них были плакаты с надписью «Нет - режиму Гитлера-Сталина!» и другими лозунгами. Среди них были также депутаты Рижской думы от Новой консервативной партии и представители общества «Стражи Отечества».

Шествие проходит по маршруту пл. Стрелниеку - ул. Калькю - памятник Свободы.

Как сообщалось, сегодня в парке Победы в Риге проходят мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома фашизма во Второй мировой войне, а также «Бессмертный полк», в котором участвовало около 15 тыс. чел.

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