Госполиция: мероприятия в парке Победы прошли без особых инцидентов

Празднование Дня Победы в Пардаугаве 9 мая прошло без особых инцидентов, и главная задача - не допустить физических столкновений - была выполнена, заявил в передаче LNT «900 секунд» начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте.

Оформлены административные протоколы на 30 человек, нескольким людям по два протокола, всего 36. В основном протоколы составлялись за пребывание в общественном месте в пьяном состоянии, мелкое хулиганство, неподчинение требованиям полиции.

Для сравнения, в прошлом году 9 мая было составлено 24 административных протокола.

По словам Шулте, мероприятия Дня Победы посетили около 150 тыс. человек, как и в прошлом году.

Шулте не подтвердил информацию, что некий человек недалеко от парка Победы получил замечание за приклепленную к одежде красно-бело-красную ленточку, потому что это провоцирует людей. В его распоряжении такой информации нет.

Об этом инциденте написал в фейсбуке бывший депутат Рижской думы Валдис Гаварс.