Адвокат Илзе Знотиня согласилась занять должность начальника Службы контроля (по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств), сообщил премьер-министр Марис Кучинскис в передаче ЛТВ «Утренняя панорама».

Знотиня вступит в должность с 1 июня. В среду она письменно подтвердила свое согласие ее занять.

Кучинскис хотел бы, чтобы прежний руководитель Службы контроля Виестур Бурканс своим знаниями помогал бы учреждению, но вряд ли на должности замначальника.

С 1 июля по 31 августа специально созданная рабочая группа под руководством Знотини будет искать решения по обеспечению независимости и по реорганизации учреждения.

Премьер допускает, что по статусу Служба контроля могла бы быть аналогична Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В то же время надзор за ней должен быть сохранен - министерств финансов, юстиции либо премьер-министра, добавил он.