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ЦГЯ: должностных лиц, не знающих латышский язык на нужном уровне, немного

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Должностных лиц, не знающих латышский язык на нужном уровне, немного, заявила в передаче LNT «900 секунд» представитель Центра государственного языка (ЦГЯ) Сармите Павулена.

Она признала, что мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, против которого ЦГЯ обратится в суд с требованием аннулировать его депутатский мандат, улучшил свои знания латышского языка, но они по-прежнему не соответствуют нужному уровню.

Павулена сказала, что ЦГЯ несколько раз проверял Эйгимса, а также предоставил ему время на изучение языка. Павулена признала, что Эйгимс всегда откликался на просьбы ЦГЯ о встречах. Иначе вел себя депутат Балвской думы Иван Баранов, которому один раз по требованию ЦГЯ депутатский мандат был аннулирован.

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