Закон о защите осведомителей забракован, готовят новый

Подготовленный в свое время правительством закон о защите осведомителей забракован, и в парламент будет подан альтернативный законопроект. Осведомителям будет обеспечена анонимность и защита против увольнения и понижения в должности, пишет Dienas Bizness.
Такое решение приняла комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений.
Председатель ответственной комиссии Сергей Долгополов сказал, что подготовленный правительством законопроект вызвал много вопросов, и осенью прошлого года состоялась международная конференция о защите осведомителей, выводы которой учтены при разработке нового законопроекта.