Задержанные за нападение на посольство Латвии обвиняются в мелком хулиганстве

Активисты партии «Другая Россия» Ольга Шалина и Глеб Буваненко, забросавшие дымовыми шашками посольство Латвии в Москве, обвиняются в мелком хулиганстве, сообщают российские информационные источники.

Административное дело против них суд рассмотрит сегодня.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» ранее сообщила, что ее члены забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

Пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис вчера сообщил агентству ЛETA, что примерно в 17.30 пришедшие к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву «S». Двое вандалов были сразу же задержаны.

МИД Латвии намерен сегодня подать ноту МИД России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность посольства.

Линдерман был задержан в Риге 8 мая в связи со своим выступлением на Вселатвийском родительском собрании 31 марта, где он выступал против перевода образования на государственный язык, ранее рассказала агентству ЛЕТА адвокат Линдермана Елена Квятковская.

Вопрос об аресте Линдермана суд рассмотрит сегодня.