В Рижском техникуме на голову студентке упал кусок штукатурки. Директор: «Ну, бывает»

7 мая в Рижском техникуме искусств и медиа в одной из аудитория на голову студентке упал кусок штукатурки.

«Спасибо нашей классной руководительнице, которая помогла девочке и осталась неравнодушной к этой ситуации», - рассказала мама девушки.

Ее удивило то, что на месте не было директора, а руководитель отделения не проявила никакого интереса и не спросила у студентов, как они себя чувствуют после случившегося. Теперь молодежь приходит на занятия в напряжении, время от времени бросая взгляд на потолок.

Директор учебного заведения Майя Ванага признает - инцидент неприятный, ее в тот день на работе не было.

«Я не могу назвать это штукатуркой. Это скорее небольшой кусочек отделки потолка. Ну бывает... Будут проверены потолки. Мистика какая то» - поделилась она.

По ее словам будут проверены потолки не только в злополучном классе, но и в других помещениях.