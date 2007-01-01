Мечтаете о карьере в airBaltic? Приходите на День открытых дверей компании

Латвийская авиакомпания airBaltic 16 мая 2018 года приглашает всех мотивированных людей, которые ищут возможности работы, а также студентов, заинтересованных в прохождении практики в airBaltic, посетить первый День карьеры airBaltic, который с 11.00 до 13.00 пройдет в учебном airBaltic Training центре. Инициатива проведения airBaltic Дня карьеры предназначена для всех тех людей, которые хотят больше узнать о карьерных возможностях и вакансиях в авиакомпании.

«В настоящее время у нас работают свыше 1 460 человек из более чем 30 стран, с разным опытом работы и различными компетенциями. Они заняты в 16 различных подразделениях, ведь авиация - это не только пилоты и бортпроводники. Поэтому мы приглашаем всех желающих, кто хочет больше узнать о карьерных возможностях в одной из самых увлекательных отраслей - авиации, подготовить вопросы, мотивировать себя и принять участие в первом Дне карьеры airBaltic, чтобы ознакомиться с широчайшим спектром возможностей профессионального развития и ощутить уникальную внутреннюю атмосферу, которую может предложить airBaltic», - сказала вице-президент airBaltic по управлению персоналом Алина Рощина.

В 2018 году airBaltic планирует нанять на работу более 350 специалистов. В настоящее время больше всего вакансий у airBaltic имеется в таких отделениях, как обслуживание клиентов, ИТ и бухгалтерский учет, обслуживающий персонал самолетов и летный состав.

В 2017 году опыт работы в airBaltic получили более 35 практикантов.

Во время Дня карьеры посетители смогут встретиться с представителями подразделений airBaltic для неформальных бесед, чтобы получить представление об их повседневной работе, а также принять участие в увлекательных заданиях, в ходе которых будет оцениваться соответствие их навыков нуждам отделений.

Участники Дня карьеры смогут ознакомиться с работой таких подразделений, как техническая служба, инженерный отдел, отдел логистики и качества, администрация, бухгалтерия и отдел юридических вопросов, летные и наземные операции, обслуживание клиентов, управление доходами и планирование сети, обслуживающий персонал самолетов, ИТ, связи с общественностью, маркетинг и продажи, airBaltic Training и Академия пилотов.

Начиная с 2007 года airBaltic в различных опросах и исследованиях национального масштаба последовательно занимала первые места в рейтинге лучших работодателей.