В региональных маршрутах запустили кампанию: «Не обкрадывай себя - возьми билет!»

Сегодня в Латвии начата информационная кампания «Не обкрадывай себя - возьми билет!», призванная сократить количество нарушений в торговле билетами в автобусах региональных маршрутов. О случаях нарушений пассажиры могут сообщать круглосуточно по телефону 27776621.

В этом году на региональных автобусных маршрутах проведено уже 385 проверок, и в 17% из них выявлены нарушения, сообщили в четверг журналистам представители Автотранспортной дирекции.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш напомнил, что в 2017 году было проведено 1355 проверок, и нарушения были констатированы в 16% из них. По сравнению с 2016 годом в 2017 году количество проверок увеличилось на 16%, по сравнению с 2015 годом - на 100%. В этом году тоже планируется увеличить количество проверок.

Вскрыто сравнительно много нарушений в торговле билетами, на которые жалуются также пассажиры. Самое распространенное нарушение - оплата проезда без выдачи билета пассажиру.

Эти нарушения искажают статистику числа перевезенных пассажиров, из-за чего может быть сокращено количество автобусных рейсов.

С целью предотвратить эти нарушения более чем в 500 из 1060 региональных маршрутных автобусах введены абонементные билеты, идет работа над внедрением безналичных денежных расчетов (банковской картой), в 157 автобусах, выполняющих рейсы по 120 маршрутам, установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие действия водителя.

Министр сообщения Улдис Аугулис отметил, что ведется работа над обеспечением жителям доступной и качественной мобильности. Пересматриваются рейсы сети региональных автобусных маршрутов с целью повысить эффективность услуг общественного транспорта. Эти услуги обеспечивают 26 автобусных перевозчиков, в прошлом году они использовали 1205 автобусов.