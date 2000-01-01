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На время строительных работ поменяется въезд на стоянку торгового парка Alfa

LETA
Фото: Ieva Lūka/LETA

На время строительных работ по расширению торгового парка Alfa закроется въезд на многоуровневую стоянку по улице Стамериенас со стороны Бривибас гатве. Вместо этого въезд будет организован по новой подъездной дороге с той части улицы Стамериенас, которая пересекается с улицей Стуришу, сообщили в компании. Изменения введут до ноября этого года.

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, расширение торгового парка Alfa было начато 3 октября прошлого года. Планируется, что общая площадь т/п Alfa увеличится на 30 000 кв. м., а количество арендаторов увеличится вплоть до 250.

В проекте расширения также предусмотрена новая трехэтажная пристройка со специальной зоной ресторанов площадью почти в 6500 кв. м. на верхнем этаже.

Сообщается, что дополнительно будет сооружена подземная автостоянка, которая увеличит общую вместимость до 2000 транспортных средств, а также будут установлены новые, удобные места для размещения велосипедов.

Финансовым партнером проекта выступил Swedbank, выдавший заем в размере 40 миллионов евро.

Проект расширения предусмотрено завершить осенью 2019 года.

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