В пятницу сохранится летняя погода

В пятницу, 11 мая, в Латвии тоже будет по-летнему теплая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха на рассвете - от +4..+6 градусов местами в восточных краях до +12..+15 градусов в Курземе.

Днем солнце прогреет воздух до +20..+25 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +15..+19 градусов. Восточный, юго-восточный ветер будет умеренным. В юго-западной части Курземе возможна небольшая облачность.

В Риге в пятницу погодные условия не изменятся - ожидается солнечная погода, умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью - не ниже +10..+12 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов.