Что именно сказал Линдерман на Вселатвийском родительском собрании?

Полиция безопасности (ПБ) подозревает пророссийского активиста Владимира Линдермана в разжигании национальной розни и организации массовых беспорядков, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА. Агентство ЛЕТА приводит цитаты из его выступления на Вселатвийском родительском собрании.

Как заявил Линдерман на Вселатвийском родительском собрании, фактически русским жителям Латвии предъявлен ультиматум - ассимилироваться или убираться из страны. По его мнению,

в настоящее время мир находится в состоянии холодной войны между Россией и Западом, «этим хотят воспользоваться латышские националисты и осуществить в таком мягком варианте этнические чистки, которые в мирное время невозможны».

«На сегодня мы имеем полное единство латышской власти и латышского народа в вопросе о русском образовании. Если есть 5-6-7 процентов латышей, которые не разделяют такой подход, то, во-первых, это мало, а во-вторых, эти люди распылены и политической силы, которая способна повлиять на ситуацию, не представляют», - добавил он.

«Поэтому мы переходим к новой фазе. Нужны новые методы. Парламентский метод захлебнулся», - считает Линдерман. Он считает безнадежными попытки повлиять на ситуацию через европейские, западные структуры - «они не будут вставать на нашу сторону, если не вставали столько лет».

«Поэтому все, что нам остается, это создать для власти или, не боюсь этих слов, для латышского народа (не надо всей этой политкорректности) такие условия, при которых они бы сочли опасным продвижение вот этой реформы. Надо создать угрозу», - заявил Линдерман, добавив, что является абсолютно мирным человеком.

По его мнению, идеальным для создания такой угрозы был бы вариант очень многочисленной манифестации - в количестве десятков тысяч человек.

«Второе — постепенная радикализация протестов. Она сопряжена с определенными рисками, но она нужна. Я не призываю к чему-то такому ужасному, речь идет о мирных акциях гражданского неповиновения», - сказал активист. Что же касается идеи отказа платить налоги, то она невыполнима - налоги взимаются автоматически.

Также активист считает, что имеет смысл добиваться от России персональных санкций против тех, кто голосовал за ликвидацию школ: «часть этих людей имеет интересы в России, политические в том числе. И нужно добиваться санкций против спонсоров этих партий».

Полностью выступление Линдермана можно прочитать на сайте Русского союза Латвии.

Напомним, сегодня суд Видземского предместья Риги дал санкцию на арест Линдермана.

Линдерману инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 78 Уголовного закона - за разжигание национальной, этнической и расовой розни в группе лиц грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно статье 80, за действия, направленные против государственной независимости Латвии, территориальной целостности и государственной власти предусматривается лишение свободы на срок до восьми лет, а ст. 225 предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет за организацию массовых беспорядков.