В Курземе воздух прогрелся до +27 градусов

Во второй половине дня в четверг на западном побережье Курземе температура повысилась до +26..+27 градусов. Такая температура в этом году впервые, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Жара установилась в Руцаве, Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.

При этом в другой части Курземе, на мысе Колка, воздух прогрелся всего до +14 градусов, потому что восточный ветер несет прохладу с Рижского залива.

На большей части Латвии температура составляет +20..+24 градуса, в столице +24. Прохладнее на северо-востоке страны.

В прошлом году 10 мая во многих районах Латвии, в том числе в Риге, был снег, а температура составляла всего +4..+8 градусов.