Бросить школу и получить профессию, о которой в Латвии почти никто не знает

«Художник от слова худо» - наверняка, вы не раз слышали, а, возможно, и сами произносили эту расхожую фразу. Постсоветское мышление предыдущих поколений словно обязывало родителей заложить в наши головы «с младых ногтей» - творческой профессией на жизнь не заработаешь. «Если ты толковый специалист, всегда найдешь свое место, будь ты хоть слесарь, хоть врач, хоть певец», - уверена Алина. Глядя на хрупкую девушку сложно представить, что в возрасте всего 15 лет ей хватило храбрости перебраться из провинциального Вентспилса в столицу и, начать самостоятельный путь к профессии, о которой большинство жителей нашей страны никогда не слышали. Сегодня Алина занимается модной иллюстрацией. За ее плечами - Латвийская художественная академия, Рижская средняя школа дизайна и отчаянное решение не протирать штаны за школьной партой до глубокого совершеннолетия. В рамках нового проекта Русского TVNET, в котором мы пытаемся выяснить, чему и где в столице Латвии можно научиться уже после 9-го класса, мы поговорили о роли семьи в жизни каждого школьника, об уровне образования в нашей стране и о том, что оказалось самым сложным при вступлении в столь раннюю взрослую жизнь.

- Прежде, чем мы начнем выяснять, есть ли жизнь после девятого класса, расскажи, чем конкретно ты занимаешься? Как тебя «занесло» в столь необычную профессию?

- Я - фэшн-иллюстратор. Это моя профессия, то, чем я зарабатываю себе на жизнь. На первый взгляд кажется, что это узкая сфера, на самом же деле она очень обширна - реклама, журналы, различные модные бренды. Вот, например, из недавно реализованных проектов - Cosmopolitan, который впервые решил сделать полностью иллюстрированный выпуск.

К профессии я пришла не так просто и не так быстро. В Латвии эта индустрия совсем не развита, поэтому у меня перед глазами не было конкретного примера человека, который занимался бы чем-то подобным. Пришлось идти «на ощупь» - методом опытов.

Меня всегда привлекала индустрия моды, но шить не любила - нравилось рисовать. Но когда ты понятия не имеешь о существовании какой-либо профессии, тебе и в голову не может прийти, что этим можно заниматься.

А потом появился компьютер, интернет - я узнала о Дэвиде Даунтон, который уже более 30 лет успешно занимается фэшн-иллюстрацией. И тут ты понимаешь, вот оно!!!

- Как ты поняла, что «засиделась» в школе?

- До девятого класса, я никогда не задумывалась о том, чтобы уйти из школы в учреждение с профессиональной подготовкой. Как и большинство моих сверстников была нацелена попасть в математический класс, и благополучно закончить среднюю школу. Главную роль в моем решении сыграла руководитель художественной студии, в которой я занималась. Она, видимо, разглядела во мне некий талант, и сказала, что здесь больше делать нечего - пора ехать в Ригу.

- Сколько тебе было лет на тот момент? Как родители отнеслись к такому смелому решению? Столкнулась ли ты с критикой со стороны учителей или сверстников?

Мама, на удивление, поддержала мое решение и отпустила, за что я до сих пор не перестаю ее благодарить. Мне было всего 15 лет. Я выросла в провинции и толком ничего не видела, а тут нужно уехать в большой город и начать самостоятельную жизнь. Это был безумно смелый шаг с ее стороны и я это ценю.

Стоит сказать, что меня все очень поддержали. Критики не было. Думаю, что многие были искренне рады, что я разглядела свой путь так рано. К тому же, если бы я не поступила, всегда была возможность вернуться обратно и доучиться 12 классов.

FOTO: Фото из личного архива

- Как все начиналось?

- Я поступила в Рижскую среднюю школу дизайна (RDMV), по специальности - средовой дизайн. На тот период это было очень престижное направление. Учитывая, что школа поддерживается государством - учеба бесплатна, но при поступлении необходимо сдавать экзамены. В моем случае это были - графика, живопись, лепка и композиция. В результате ты получаешь определенное количество баллов, к которым потом прибавляют средний балл аттестата.

Лично мне экзамены показались сложными. Я даже ездила на подготовительные курсы, которые помогли понять, чего от тебя ждет приемная комиссия.

Главная сложность заключалась еще и в том, что в Вентспилсе я училась в русской школе, а здесь - все на латышском. Почему-то я совершенно об этом не подумала и к такому повороту не была готова.

Мне казалось, что моей 8-ки по латышскому языку будет достаточно для поступления и дальнейшей учебы. Я ошибалась!

Поэтому первые два года были невероятно сложными.

Самое ужасно, что время идет, а в этом плане так ничего и не изменилось. Русские школы до сих пор не дают необходимого уровня знаний государственного языка. Посмотрим, конечно, что будет сейчас … Это болезненные перемены, но они нужны.

- Какие преимущества получает ученик профессиональной средней школы?

- Есть возможность получать стипендию - ее платят всем поступившим. Система, как и в большинстве учебных учреждений - чем лучше учишься, тем стипендия выше. Сейчас стипендия другая, но на то время я получала 25 латов в месяц. Деньги, конечно, смешные, но они полностью покрывали плату за общежитие. Это очень помогало.

Но для меня главным преимуществом профессиональной школы стала самостоятельность, с которой приходит ответственность за то, что ты делаешь. У нас же как принято: ты учишься для родителей, для учителей, для хорошего аттестата.

А в голове постоянно крутятся мысли: мне это никогда в жизни не пригодится, зачем я это изучаю?

В профессиональной школе все иначе - у тебя появляется интерес развивать себя, а конкретные знания ты применяешь сразу на практике.

Поэтому я безумно рада, что прошла через такую школу «жизни». Мне это дало многое! И самой школе дизайна я очень благодарна. Мне кажется, она и сейчас на хорошем уровне. Я каждый год хожу смотреть на работы поступающих детей. Они такое вытворяют! Там царит очень крутая атмосфера!

- А потом была Латвийская художественная академия?

- Да. Вернее, после третьего курса школы дизайна были экзамены - точно такие же, как и в обычной средней школе. А после четвертого курса - защита диплома. Получается, что ты учишься на год дольше школьников, но меня это абсолютно не волновало. Гораздо важнее было получить знания и поступить потом в академию.

- Было ли тебе проще поступать в академию после профессиональной подготовки, чем тем, кто окончил 12 классов средней школы? Или, наоборот, сложнее?

- Поступая в Латвийскую художественную академию мне пришлось снова пройти через вступительные экзамены, которые были схожи с теми, что я уже сдавала после девятого класса. Было ли легче? Не знаю … Точно могу сказать, что конкуренция намного сильнее. Здесь схожая ситуация, ведь академия - государственное учреждение - учеба бесплатная, соответственно и конкурс очень большой. Пришлось попотеть. Я видела, как безумно талантливых ребят брали только на третий год. В этом деле всегда есть какой-то процент удачи. Здесь всегда важную роль играет человеческий фактор - оценивают же люди. Мало быть просто талантливым, нужно четко понимать, чего от тебя хотят и ждут.

- Как вообще оценивать творчество? А как же знаменитое: я художник, я так вижу?

- Там это не работает. Есть четкие критерии, по которым оценивают потенциального студента.

FOTO: из личного архива

- Как ты в целом относишься к идее не «просиживать штаны» до 12-го класса, а идти получать среднеспециальное образование как можно раньше?

- Стоит начать с того, что в Латвии в принципе низкий уровень образования в области искусства и дизайна. Поэтому очень много неэффективного, поэтому люди растеряны, и не понимают, что делать дальше. Второй момент - в стране нет стабильности - ты не знаешь на кого идти учиться, куда идти работать, на что будет спрос. Университеты предоставляют очень посредственные знания, выпускают много посредственных специалистов, которых, в итоге, некуда девать.

Я думаю, что бросать школу после девятого класса - вариант не для каждого. Да, у меня хороший пример - мне повезло. Просто я понимала, что умею делать что-то лучше, чем другие и мне хотелось это использовать.

Очень важный фактор в принятии подобных решений - поддержка семьи. Именно родителям необходимо расширять свой кругозор, чтобы направить ребенка в правильную сторону. Отчасти у нашего общества до сих пор советское мышление - архитектор, инженер, врач - вот это профессии. Если математику не знаешь - в жизни ничего не получится. А художник, так вообще «от слова худо». Просто

люди жили во времена, когда все это действительно работало. Но сейчас все изменилось. Сегодня ценятся совершенно другие личностные качества, умения и знания.

Многие считают, что творчеством на жизнь не заработаешь, но я уверена, что если ты толковый специалист, всегда найдешь свое место, будь ты хоть слесарь, хоть врач, хоть певец.

- Насколько сложно в нашей стране зарабатывать на жизнь подобным делом?

- В Латвии развиваться в этой области практически невозможно, потому что нет спроса. Фэшн-иллюстрация предусматривает, что в стране должен быть развит модный рынок. Сами понимаете, у нас с этим большие проблемы … Есть, конечно, заказы из Латвии, но, в основном, приходится работать на зарубежного клиента - Лондон, Москва, Нью-Йорк.

Я в какой-то момент пожалела, что после школы осталась в Латвии. Многие из тех знакомых, кто занимается подобным, уехали учиться за рубеж и у них процесс раскрытия пошел гораздо быстрее. Здесь же развитие очень медленное. Спасает только то, что мы живем в благодарное время, когда границы открыты, есть интернет, а значит - возможность сотрудничать и учиться у зарубежных профессионалов. За вдохновением приходится ехать в другие страны - мегаполисы, где кипит жизнь.

Рижская средняя школа дизайна и искусств