Температура воды в латвийских водоемах - от +4 до +20 градусов

Под влиянием теплой и солнечной погоды температура воды в водоемах продолжает повышаться, но местами из-за ветра она понизилась, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Под влиянием восточного ветра во многих местах на Видземском и западном Курземском морском побережье наблюдается апвеллинг - подъем глубинных холодных вод к поверхности вместо отгоняемого ветром от берега теплого верхнего слоя воды.

Самая низкая температура воды (+4 градуса) в четверг во второй половине дня зарегистрирована на Скултской станции метеонаблюдений в Звейниекциемсе. На большей части побережья Латвии температура воды в море составляет +8..+14 градусов.

В озерах вода прогрелась до +14..+17 градусов.

Теплее вода в реках - в среднем +13..+18 градусов. В Венте в районе Кулдиги и в Лиелупе около Елгавы вода прогрелась до +19, а в Мусе возле Бауски - до +20 градусов. В ближайшие дни температура воды продолжит постепенно повышаться, а ее уровень в реках и озерах понизится.