Количество полетов в воздушном пространстве Латвии увеличилось на 7,5%

За первые четыре месяца 2018 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 81,87 тыс. полетов - на 7,5% больше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствует информация отвечающего за организацию воздушного сообщения в Латвии ГАО «Latvijas gaisa satiksme» (LGS).

В том числе зарегистрировано 24,683 тыс. полетов (+16,4%) в Ригу и из Риги и 57,187 тыс. транзитных полетов (+4,1%).

В апреле 2018 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 23,167 тыс. полетов, (+10,7%), из них 6889 полетов (+16,9%) - в Ригу и из Риги и 16,278 тыс. транзитных (+ 8,2%).

Как сообщалось, в 2017 году LGS зарегистрировало 76,14 тыс. полетов - на 8,9% больше, чем в 2016 году.

LGS - на 100% госпредприятие.