«Латвияс газе»: в отопительном сезоне в Латвии едва не наступил энергетический кризис

Оценивая первый отопительный сезон после полного разделения АО «Латвияс газе», председатель правления компании Айгар Калвитис в интервью агентству ЛЕТА сказал, что до энергетического кризиса «не хватило совсем немного».

В целом выводы о прошедшем отопительном сезоне весьма суровы, заявил он.

«Зима была очень мягкая, однако нам пришлось основательно понервничать из-за вопроса о надежности газоснабжения. Открытие рынка газа в Латвии было ориентировано не на надежность снабжения, а на мифическое допущение о падении цен. Такова была политическая установка, в жертву которой была принесена надежность газоснабжения. Если бы прошедшей зимой температура ниже -20 градусов продержалась еще два-три дня, в Латвии начался бы энергетический кризис», - сказал Калвитис.

Причем это связано не с объемами газа, а с недостаточным давлением в Инчукалнском подземном газохранилище, добавил он.

Минувшей зимой были два дня, когда «Латвияс газе» едва смогло удовлетворить спрос на газ, и компанию спасло лишь наступившее потепление, отметил Калвитис.

Все это свидетельствует о серьезности проблемы, подчеркнул он.