На выходных наслаждаемся летом, потом будет прохладнее

На этой неделе в Латвии наступило метеорологическое лето, и в конце его первой недели сохранится сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха на большей части территории страны в предстоящие выходные немного повысится. В субботу во второй половине дня она достигнет +23..+26 градусов, в воскресенье будет еще на один градус теплее, но местами на морском побережье под влиянием ветра с моря станет немного прохладнее.

В субботу будет преобладать слабый восточный, юго-восточный, в воскресенье - умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Сохранится низкая влажность воздуха и высокая пожароопасность в лесах.

Вода в большей части рек и озер прогреется до +16..+21 градуса, в море вода будет намного холоднее.

Индекс солнечной ультрафиолетовой радиации в середине дня будет достигать 5-6-го уровня.

На следующей неделе временами ожидаются дожди и грозы, под влиянием облачности дни станут холоднее.