Дешевле на такси: необоснованный вызов скорой помощи подорожает

Чтобы разгрузить бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) от бюрократии, с 14 мая медики больше не будут выписывать счета за необоснованный вызов к пациенту на дом, теперь это будет делаться централизованно, пишет Latvijas avīze.

В СНМП этим будет заниматься специальный сотрудник, который будет выписывать счета и отправлять их пациентам по почте. А с 1 июня повысится плата за вызовы, которые не считаются неотложными. Сейчас за такие вызовы приходится платить 40,14 евро, а с июня плата повысится до 56 евро.

В электронной системе видно, что многие вызывают «скорую» без особой необходимости, причем неоднократно,поясняет руководство СНМП, решившее «немного ограничить таких пациентов, что неплохо в том числе и в воспитательных целях»