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Синоптики предупреждают о сильной жаре во второй половине дня

LETA
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Фото: AFP/Scanpix

Сегодня во второй половине дня в западных районах Латвии ожидается сильная жара - температура воздуха поднимется до +27, +28 градусов. Такое предупреждение распространил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу на большей части территории страны воздух прогреется до +20, +25 градусов, на западном Курземском морском побережье - до +26, +27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +16, +19 градусов. В Риге тоже солнечно, температура воздуха поднимется до +23, +24 градусов.

Восточный, юго-восточный ветер будет умеренным, на востоке Латвии - слабым.

Погодные условия в Латвии определяются антициклоном. Атмосферное давление на уровне моря - от 764 мм ртутного столба на южном Курземском побережье до 769 мм на востоке страны.

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